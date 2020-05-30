طالبان تفرج عن دفعة جديدة من أسرى القوات الأفغانية الحكومية

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم السبت، عن الناطق باسم طالبان، سهيل شاهين، أن الحركة أفرجت عن 73 من قوات الأمن الأفغانية في ولايات قندوز، وباكتيكا، وباكتيا، ولوغار، وبلخ وخوست.

وأوضح أن ذلك يرفع إجمالي المفرج عنهم من جانب طالبان إلى 420.

وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة "طالبان" في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لبدء عملية السلام. ففي نهاية شهر فبراير/ شباط، في حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان في مارس/ آذار بعد صفقة تبادل للأسرى.

(ي ح)