طالبان تدعي سيطرتها الكاملة على بنجشير

وزعم المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الاثنين، سيطرة الحركة بشكل كامل على ولاية بنجشير شمالي أفغانستان.

وقال مجاهد في بيان نشره على "تويتر": "تم الاستيلاء على آخر معقل للعدو، ولاية بنجشير، بالكامل. وخضعت ولاية بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية للنظام السياسي لطالبان".

وأضاف: "في بنجشير تعرض عدد من أفراد المتمردين للقتل، فيما هرب الباقون، وسكان مدينة بنجشير كانوا رهائن وتمكنا من تحريرهم"، بحسب قوله.

وتابع المتحدث باسم الحركة الأفغانية في بيانه: "بهذه الفتوحات والجهود الأخيرة، خرج بلدنا تماماً من دوامة الحرب ويعيش شعبنا في سلام واستقلال" على حد وصفه.

وفي أعقاب ذلك تعهدت الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية في بنجشير بزعامة أحمد مسعود، بمواصلة القتال ضد حركة طالبان.

(ح)