طالبان تعيّن 44 من أعضائها حكاماً للأقاليم وقيادات الشرطة

وأعلنت حركة طالبان، يوم الأحد، عن تعيين 44 من أعضائها في مناصب رئيسة منها حكام أقاليم وقادة شرطة، في خطوة رئيسة على طريق تعزيز قبضتها على الحكم في الوقت الذي تعاني فيه أفغانستان من مشكلات أمنية واقتصادية متزايدة.

وهذه أول جولة واسعة النطاق من التعيينات تعلن عنها الحركة منذ تشكيل الحكومة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

كما أعلنت الحركة عن قائمة الأدوار الجديدة لأعضائها، ومن بينهم قاري باريال الذي سيتولى منصب حاكم إقليم قندهار ووالي جان حمزة الذي سيضطلع بدور قائد شرطة المدينة.

وكان القائم السابق بأعمال قائد شرطة كابول، مولوي حمد الله مخلص، قُتل هذا الشهر في هجوم على أكبر مستشفى عسكري أفغاني وسط كابول.

وسيطرت طالبان على الحكم في أفغانستان يوم 15 آب/ أغسطس، لكنها تواجه مصاعب جمة في الوفاء بتعهدها باستعادة النظام والأمن بعد حرب دامت عقوداً. وشن داعش موجة من الهجمات في أنحاء البلاد، بينما هوى الاقتصاد في أزمة.

وثمة دعوات دولية للحركة كي تتفاوض مع أطراف سياسية أخرى لتشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات والنساء، وإن لم يتحقق بعد تقدم كبير في هذا الإطار.

(د ع)