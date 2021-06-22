طالبان تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية في أفغانستان

وكانت طالبان سيطرت على منطقة رئيسة في ولاية قندز شمال أفغانستان، أمس الإثنين، وحاصرت العاصمة الإدارية، وفقًا للشرطة.

واندلع القتال حول مديرية إمام صاحب، مساء الأحد، وبحلول عصر الإثنين، اجتاحت حركة طالبان مقر المديرية، وسيطرت على مقر الشرطة أيضًا، حسب ما أوضح المتحدث باسم الشرطة في المنطقة أنام الدين رحماني.

وقال المتحدث كذلك إن مسلحي طالبان كانوا على بعد كيلومتر من قندز، العاصمة الإدارية للولاية، لكنهم لم يدخلوا المدينة على الرغم من انتشار أنباء عن وجود جماعات صغيرة من مسلحي طالبان قرب الضواحي.

وسقطت عشرات المديريات تحت سيطرة طالبان منذ الأول من أيار/ مايو، عندما بدأت قوات أميركية وقوات حلف الناتو في رحيلها النهائي عن أفغانستان.

وتقع إمام صاحب استراتيجيًّا قرب حدود شمال أفغانستان مع طاجكستان، وهو طريق إمداد رئيس من وسط آسيا.

وقال رحماني أيضًا إن الشرطة وجنود الجيش الوطني الأفغاني حاولوا معًا الدفاع عن المديرية. كما أفاد بأنه لم يتضح بعد عدد الضحايا في صفوف قوات الأمن الوطني والدفاع الأفغانية في المعركة المطولة ولا عدد القتلى والمصابين في صفوف طالبان.

(د ع)