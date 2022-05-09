تلقى هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، رفضاً وإدانة شعبية واسعة، حيث خرج يوم أمس الأحد، الآلاف من أهالي الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج في مظاهرة حاشدة، استنكروا من خلالها هجمات الإبادة، وأكدوا أن "العدو التركي لا يفرق بين العربي والكردي والتركماني، وهدفه احتلال أرضنا".

سبق ذلك، خروج عشرات الآلاف من مكونات مقاطعتي الحسكة وقامشلو بإقليم الجزيرة، في مسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال، وذلك تحت شعار "بإرادة الشعوب سندحر الاحتلال والخيانة"، تنديداً بالهجمات، ودعماً لمقاومة قوات الكريلا.

نحن شعب ذو إرادة قوية

عضوة الهيئة العامة لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، فيروز خليل، حمّلت حكومة دمشق مسؤولية هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا في حديثها لوكالتنا على هامش المظاهرة: "تخلت حكومة دمشق عن الشعب السوري، وجعلته فريسة لأردوغان وبدأ باحتلال المناطق السورية؛ عفرين وتل أبيض ورأس العين وغيرها من المناطق السورية".

ونوّهت فيروز خليل إلى أن هجمات الاحتلال التركي؛ هي اتفاقية جديدة حيكت ضد مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان، مبينة سعي الأولى عبر هجماتها إلى بسط سيطرتها على العديد من المناطق في سوريا والعراق.

ولسد الطريق أمام المخططات التي تحاك ضد مكونات المنطقة، قالت فيروز خليل: "نحن متكاتفون ومتجمعون في هذه المسيرة من مختلف المكونات لنقول لأردوغان وكل من يتبع له؛ بأننا شعب ذو إرادة قوية، ومؤمنين بها وسوف نحافظ على مكتسبات شهدائنا ونحافظ على أراضينا التي حررناها بدماء شهدائنا".

كما أكدت على أن النساء في شمال وشرق سوريا والمناطق المحررة من مرتزقة داعش، سيواصلن كفاحهن في ظل مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المتمثلة بالأمة الديمقراطية.

لن تقتل هذه الهجمات روح المقاومة

بدورها أكدت عضوة مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في الرقة، ريم إدريس، أن هجمات الاحتلال التركي على سوريا والعراق الهادفة للقضاء على مكونات المنطقة واحتلال أرضها، لن تقتل روح المقاومة لدى شعب شمال وشرق سوريا.

كما أدانت ريم إدريس هجمات حكومة الكاظمي على قضاء شنكال، قائلة: "ما يجري بحق شعب شنكال المقاوم الآن مشابه لما جرى في السابق، حيث تعرضوا للقتل والتهجير على يد مرتزقة داعش في عام 2014، والآن يتعرضون لنفس الهجمات وسط صمت دولي".

ريم إدريس، عضوة مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي لفتت الانتباه إلى نضال المرأة الدؤوب منذ بداية ثورة روج آفا في جميع الميادين والصعد، ودورها الكبير في نشر الوعي بين صفوف النساء وتنبيههن لما يجري من مؤامرات تستهدف إرادة المرأة الحرة، وقالت "نستمد قوتنا من النساء المقاومات في جنوب كردستان"، في إشارة إلى مقاومة وحدات المرأة الحرة (YJA STAR).

(آ ا/ي م)

ANHA