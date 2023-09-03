تأكيد أن التكاتف هو درب النصر خلال مراسم تشييع جثمان عضو لقوى الأمن الداخلي

تجمّع أهالي ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو اليوم، في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري شرق الناحية لتشيّع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي، شجاع عبد الكريم الهزاع، إلى مثواه الأخير.

واستشهد شجاع، في عمليات التمشيط ضمن عملية "تعزيز الأمن" في دير الزور، في الـ 1 من أيلول الجاري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قدّم عضو قوى الأمن الداخلي عامر رمو، العزاء لذوي الشهيد وأشاد بدوره خلال العملية وتضحياته، وعاهد "سنواصل النضال على دربه حتى ضمان الأمن والسلام في المنطقة".

بدوره، أكد عضو العلاقات العسكرية في مقاطعة قامشلو، محمد زيدان، أن تضحيات مكونات شمال وشرق سوريا وامتزاج دمائهم بالأرض في سبيل حمايتها من الهجمات الداخلية والخارجية والتي تستمر حتى اليوم عبر إشعال فتيل الفتن، هو دليل على أن "تكاتف المكونات وتعاضدهم هو درب النصر".

أما عم الشهيد رمضان الهزاع، فشدد "مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل حماية مناطقنا من المؤامرات الخارجية التي تحاول النيل من وحدتنا".

وانتهت مراسم التشييع بقراءة وثيقة الشهيد، شجاع الهزاع، وتسليمها إلى ذويه، ليوارى جثمانه الثرى وسط ترديد "الشهداء خالدون".

(كروب/آ)

ANHA