تأكيد على مواصلة السير على درب الشهداء خلال مراسم العزاء

توافد أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في مدينة حلب إلى خيمة عزاء الشهيد حسين إيبش الاسم الحركي "فرهاد عفرين" الذي استُشهد إثر مرض عضال، التي نصبها مجلس عوائل الشهداء أمام منزله في حي الشيخ مقصود، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد فرهاد عفرين.

وفي الخيمة نُظمت مراسم العزاء التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمات باسم مجلس عوائل الشهداء، ومجالس وكومينات الحيين.

الكلمات قدّمت التعازي لذوي الشهيد فرهاد عفرين الذي وُري جثمانه الثرى، يوم أمس، في مزار الشهداء بمنطقة الشقيف في حلب،

وأشادت بالتضحيات التي قدّمها الشهداء، في سبيل تحرير المنطقة، وبناء مجتمع ديمقراطي حرّ.

وأشارت الكلمات إلى أن الشهيد فرهاد كان أول من لبّى نداء الدفاع عن أرضه وشعبه، ولم يتوان عن أداء المهمة التي كُلّف بها من أجل شعبه ووطنه.

وأكدت الكلمات على مواصلة السير على درب الشهداء حتى آخر رمق.

ثم قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بريتان سربل.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء وتحيّي مقاومة الشعب والقائد عبد الله أوجلان.

(د ج)

ANHA