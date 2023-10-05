تأكيد على محاسبة مستهدفي أمن واستقرار دير الزور

شهدت منطقة دير الزور في الآونة الأخيرة عدّة محاولات لدفع المنطقة للفتنة، عقب إطلاق قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية "تعزيز الأمن" لملاحقة خلايا داعش والمجاميع الإجرامية وتجار ومروجي المخدرات، على ما أفادت به قسد في بيانها، يرى فيها أهالي المنطقة محاولة زعزعة أمن واستقرار مناطقهم.

محمد العبد الله من أهالي بلدة الصور في ريف دير الزور، تطرق إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها دير الزور، وقال عن ما تشهده مناطقهم: "هذه فتنة هدفها زعزعة أمن المنطقة والتخريب. نقف في وجه من يدعم هذه الفتنة التي لا تصب في مصلحة أحد إنما تصب في مصلحة الجهات الخارجية التي تهدف للنيل من مشروع الأمة الديمقراطية".

وأوضح لوكالتنا: "نحن أهالي ريف دير الزور الشمالي، ندعم قواتنا قوات سوريا الديمقراطية، ونحن وقواتنا في خندق واحد في وجه الفتن، وفي وجه أي عمل إرهابي يحاول ضرب أمن واستقرار مناطقنا، وندعم قواتنا ونقف خلفها لضبط الأمن والاستقرار".

وأكد العبد الله أن ما حصل في دير الزور من أعمال تخريب تقوده أجندة خارجية، وأوضح: "لقد دفعوا لها مبالغ باهظة لتخريب المنطقة وزعزعة الأمن الاستقرار، وبتكاتف الشعب وقسد لن نسمح بهذا العمل الإرهابي، وسنردعه ونحاسب كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المنطقة".

المواطن عزاوي الحربي من أهالي بلدة الصور، أكد أن أهالي دير الزور يقفون مع قواتهم قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "نرفض جميع التدخلات الخارجية التي تسعى للعبث بأمن واستقرار مناطقنا، وعلى رأسها الميليشيات الإيرانية وحكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي".

وبيّن الحربي: "نحن أبناء دير الزور متكاتفون مع قوات سوريا الديمقراطية في خندق واحد وتحت راية قسد. قسد تمثلنا، لأنها جلبت الأمن والاستقرار للمنطقة، وأزاحت الظلم والعبودية عن أبناء المنطقة، ونثني على جهود قواتنا البطلة".

وأوضح الحربي أن ما حصل في دير الزور في الآونة الأخيرة تقف خلفه أيادٍ خارجية بطابع يحمل اسم العشائر لخلق فتنة بين أبناء العشائر، وقال: "قسد والشعب على دراية بهذه المخططات وقد أفشلا المؤامرة التي هدفت لخلق الفتنة".

وطالب الحربي قوات سوريا الديمقراطية بتكثيف جهودها ومحاسبة جميع المخربين الذين أرادوا العبث بأمن واستقرار المنطقة.

(أ ب)

ANHA