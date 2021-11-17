تأخر الأمطار يقلق الفلاحين وخبير يؤكد أن الموسم لم يدخل مرحلة الخطر

تعرض الفلاحون في شمال وشرق سوريا إلى نكسة في الموسم الزراعي بعد سنة جفاف مما تسبب في نقص للمياه الجوفية وحرمان المزارعين من الموسم البعلي وارتفاع اسعار البذار وبدورها قامت الادارة الذاتية بتوفير البذار للفلاحين هذا العام بأسعار مدعومة، دعماً للقطاع الزراعي.

مع تأخر الامطار الخريفية التي اعتاد عليها مزارعو شمال وشرق سوريا والتي تهطل عادة مع بداية شهر تشرين الاول بات القلق ينتابهم من سنة جفاف اخرى.

يونس يحيى مزارع من قرية ليلان، جنوب ناحية تربه سبيه أشار إلى قلقهم من تأخر الامطار هذا العام وخصوصا ان الموسم المنصرم شهد جفاف وقلة في الهطولات المطرية، وقال" يتفاءل الفلاحون بالأمطار الخريفية وبموسم زراعي جيد".

عادة ما يبدأ الفلاحون بعملية حراثة اراضيهم وبذرها، بعد أول هطول جيد للأمطار، فيما تسبب تأخرها بعزوف العديد منهم عن الزراعة هذا الموسم.

تأخر الامطار لم يدخل الموسم في مرحلة الخطر بعد

بدوره بيّن الخبير الزراعي سرباز حاول، إن زراعة البذار الشتوية عادة، ما تبدأ في شهر تشرين الأول وتستمر حتى 15 كانون الأول وهو أفضل وقت لتوفر المناخ الجيد.

سرباز أكد أن تأخر الهطولات المطرية، لم يتسبب بعد بدخول الموسم الحالي في مرحلة الخطر، وقال" الأمطار الخريفية لها فوائد كبيرة للمزارعين من ناحية نمو الأعشاب الضارة قبل البدء بعملية البذار، وتوفير مساحات لرعي الماشية وأيضاً في زيادة نسبة المياه الجوفية".

ويقول سرباز ان المحاصيل الزراعية في المنطقة تحتاج الى ساعات محددة من الحرارة والبرودة والرطوبة من اجل وفرة الانتاج لذا ما يزال هناك متسع من الوقت للزراعة امام المزارعين.

وناشد الخبير الزراعي سرباز كافة الفلاحين بالتأني في زراعة المحاصيل البعلية.

(سـ)

ANHA