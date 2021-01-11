تأخر الأمطار.. ركود في أسواق الماشية بالرقة

وتعد تربية الماشية ثاني الركائز الأساسية لأهالي الرقة في توفير قوت يومهم على مدار السنة، بعد الزراعة، كما أنها عامل مساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة في ظل حالة الحصار التي تعيشها.

إلا أن ركودًا قد دبّ في حركة بيعها وشرائها وصل إلى حد شبه الانعدام، منذ نحو 15يومًا، حيث انخفض سعر الماشية بنسبة (5- 15) % حسب نوع الماشية وصنفها، ويعزي أصحاب الماشية وتجارها ذلك إلى ارتفاع أسعار العلف.

'الركود جراء ارتفاع الأسعار'

ويرى تجار الماشية في الرقة أن السبب الرئيس لهذا الركود هو القفزة التي شهدتها أسعار العلف، وفي السياق يقول تاجر الأغنام في سوق الرقة للمواشي (الماكف) أحمد العيسى: "سبب قلة حركة البيع والشراء هي ارتفاع أسعار العلف. وأضاف: "وصل اليوم سعر كيلو الشعير من (450) إلى (500) ليرة سورية، هذا السعر جنوني، فمنذ أسبوعين كان سعر كيلو الشعير (275) ل.س، واليوم ارتفع بنسبة (70) % وهذه النسبة كبيرة".

العيسى، طالب الجهات المعنية "بالتدخل وإيجاد مخرج من هذا المأزق، وتأمين مادة الشعير في الأسواق بأسعار تناسب المربي والتاجر".

أما التاجر محمد الحسن فأضاف من جهته: "لا نستطيع شراء أي رأس غنم، بسبب ارتفاع أسعار العلف، فاليوم كل رأس من الماشية يحتاج إلى ما يعادل 2000 ل.س من العلف، بينما كان قبل الآن 500 ل.س".

'تضرر الثروة الحيوانية'

ومن جانبه، حسن الحمد وهو أحد مربي الماشية في ريف الرقة الشمالي، قال: إن "الثروة الحيوانية في المنطقة تتعرض لعملية انقراض، بعد الارتفاع الذي شهدته أسواق الأعلاف" وتابع: "اليوم سعر كيلو التبن بلغ 275 ليرة والشعير500ل.س".

وأضاف الحمد: "اليوم نجلب مواشينا إلى السوق دون بيع أي رأس، لا توجد عملية بيع أو شراء للماشية، إما أن تبيع بسعر رخيص أو تعود بماشيتك إلى البيت"، وأمضى قائلًا: "كان سعر الخروف يصل إلى 400ألف ل.س، واليوم لا يتجاوز 300 ألف ل.س".

'تأخر هطول الأمطار'

ولفت الحمد إلى تأخر هطول الأمطار، وقال: "له تأثير على مربي المواشي، في كل عام تنبت الأعشاب في المراعي، لكن هذا العام الأرض قاحلة، ولم تنبت الاعشاب لتأخر هطول الأمطار، ونحن نعتمد على وضع العلف لمواشينا في الوقت الحاضر".

'إجراءات الإدارة الذاتية'

لتفادي مخاطر هذا الأمر، أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في الـ 6 من كانون الثاني/ يناير العام الجاري، تعميمًا بـ"خفض سعر النخالة كمادة علفية من (430) ل.س إلى (300) ل.س" كتدبير احترازي على تأخر الأمطار في المنطقة المعتمدة أساسًا على الزراعة، ودعمًا لمربّي الماشية.

(س ر)

ANHA