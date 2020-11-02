تأخُّر هطول الأمطار الخريفية يشكّل قلقاً يصاحب المزارعين

يترقب المزارعون منخفضاً جوياً تهطل فيه الأمطار الخريفية التي عادة ما تكون في شهر تشرين الأول، وسط تشكّل مخاوف لديهم نتيجة تأخرها، حيث يعتمد معظم الفلاحين على الأمطار مع بدء حراثة الأراضي تحضيراً للموسم الزراعي الجديد.

وتعتبر الأمطار الموسمية المبكرة "الخريفية" بشارة خير لدى المزارعين، لآثارها الإيجابية على الزراعة ، كونها تؤدي لنموالأعشاب الضارة، وتلعب دوراً في خصوبة التربة وزيادة في كمية مخزون المياه الجوفية، ومنع ظهور بعض الأمراض والحشرات الضارة .

"قلق من تأخر الأمطار"

المزارع عبد الله الصايل من أهالي قرية مزكفت التابعة لناحية تربه سبيه، أشار إلى أن تأخر المطر شكّل قلقاً لديهم، حيث يؤثر بشكل سلبي على حراثة الأرض كون الحراثة بدون هطول المطرلا يُستفاد منها وأنهم يخسرون ثمن الحراثة، كما وتؤثر على الثروة الحيوانية كون الأعشاب تنمو مبكراً وتعتبر علفاً لها .

وبدوره بيّن الفلاح محمد سليم حاج علي أن الأمطار الموسمية كانت تهطل في منتصف تشرين الأول إلا أن هذا العام تأخر هطول الأمطار وأن الوقت بات قريباً لزراعة الأراضي الزراعية ولم يعد هناك وقت لنمو الأعشاب الضارة التي كانت تنمو نتيجة الأمطار المبكرة مما سيجبر الفلاحين على زيادة كمية المبيدات والتي باتت تباع بأسعار عالية .

"آثار تأخر الأمطار الخريفية"

المهندس الزراعي سرباز عبد الرزاق أوضح أن تأخر هطول الأمطار الخريفية يحمل آثاراً سلبية على الزراعة والفلاحين كون الفلاح يحرث أرضه مبكراً بعد الموسم الزراعي وتقوم الأمطار المبكرة بترطيب التربة وسهولة حراثة الأرض إلا أن تأخر هطول المطر يجعل التربة قاسية وبالتالي لا يستفاد الفلاح من عملية الحراثة .

كما وأكد أن تأخر الأمطار يقلل من مخزون المياه الجوفية في الأرض.

ونوّه سرباز إلى أن تأخرهطول الأمطار ينشّط من نمو حشرة "زابروس " حيث أن تأخر نمو القمح يجعلها تنمو في وقت تكاثر الحشرة مما يدفعها الى التغذية المباشرة على المحصول الزراعي .

"التأني في الزراعة يقلل من آثار تأخر الأمطار"

الخبير الزراعي سربازعبد الرزاق ناشد الفلاحين بوجوب التأني في زراعة المحصول إلى ما بعد هطول الأمطار من أجل الاستفادة من خصوبة التربة وسهولة الحراثة وقال " مازال هناك متسع من الوقت لزراعة المحاصيل الزراعية" كما ودعا المزارعين لرش البذار بالمبيدات قبل الزراعة لحمايتها من الحشرات التي تتغذى عليها.

(سـ)

ANHA