تأجيل ملتقى روج آفا للفن التشكيلي المقرر إقامته في كوباني وقامشلو

وقالت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، روناهي حسن، أن عدم اكتمال الاستعدادات والتحضيرات اللازمة دفعتهم لتأجيل إطلاق فعاليات ملتقى روج آفا للفن التشكيلي في كل من كوباني وقامشلو.

وقررت الهيئة إرجاء تنظيم الملتقى في مدينة كوباني إلى الـ20 أيار/مايو ، وفي مدينة قامشلو تقرر تأجيله إلى 28 أيار الجاري.

وكان من المقرر انطلاق فعاليات ملتقى الفن التشكيلي الرابع يوم غد، 10 أيار/مايو الجاري في مدينة كوباني، تحت شعار "سنعمل معاً ليكون الفن ربيع القلوب"، برعاية هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا، بينما كان من المقرر إقامة الملتقى في قامشلو يوم الـ20 من الشهر الجاري.

(ج م/د)

ANHA