تأجيل محادثات وزيري الخارجية الروسي والإيراني

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "تقرر تأجيل المحادثات بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، التي كان من المقرر إجراؤها في 17 كانون الثاني حتى موعد لاحق بعد اتفاق الطرفين على ذلك".

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق أن لافروف سيجري مباحثات مع عبد اللهيان في 17 كانون الثاني الجاري.

وكان قد وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم السبت إلى دمشق، والتقى الرئيس بشار الأسد.

وقالت مصادر اعلامية إن "محادثات الأسد ووزير الخارجية الإيراني استمرت نحو ثلاث ساعات"، وأضافت أن "الرئيس السوري أطلع أمير عبد اللهيان على آخر التطورات المتعلقة بالتقارب السوري التركي".

وأتى أمير عبد اللهيان إلى العاصمة السورية قادماً من بيروت، حيث كان في زيارة رسمية إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، والتقى خلالها نظيره عبد الله بو حبيب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عددٍ من الشخصيات السياسية وممثلي الأحزاب اللبنانية والفلسطينية.

وكان من المقرر أن يتوجّه أمير عبد اللهيان بعد زيارته بيروت ودمشق إلى موسكو، الأسبوع المقبل، ليلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، من أجل استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى الاتفاق على منطقة تجارة حرّة بين إيران وروسيا والتقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي.

(م ش)