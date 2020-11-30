تأجيل محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 

وقال مصدر أمني لبناني ومسؤول إسرائيلي، اليوم، إن المحادثات التي كانت مقررة بين لبنان وإسرائيل يوم الأربعاء بوساطة أميركية تأجلت حتى إشعار آخر، بحسب وكالة رويترز.

وقال المصدر اللبناني إن الوسطاء الأميركيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين. فيما أكد المسؤول الإسرائيلي التأجيل، ولكنه قال بأنه لا يمكنه ذكر أي تفاصيل.

وقال المصدر الأمني اللبناني إن سبب التأخير هو رفض إسرائيل للمقترحات اللبنانية.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، إنه لم يكن هناك أي انفراج بعد أربع جولات من المحادثات.

وقال شتاينتز إنه يتوقع "المزيد من العقبات والاضطرابات" لكنه يأمل في إمكانية تحقيق انفراج في غضون أشهر قليلة.

وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في تشرين الأول باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة تابعة لقوات اليونيفيل في رأس الناقورة، في محاولة لحل النزاع بشأن حدودهما البحرية، والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

(م ش)