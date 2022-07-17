وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، في بيان صدر عنه: إن "الدورة التاسعة للجنة الدستورية التي تقودها سوريا، والمقرر عقدها يومي 25 و29 تموز/ يوليو في جنيف، لن تعقد".

وأضاف: "على جميع الأطراف المعنية في هذا الصراع بحماية العملية السياسية السورية وفصلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم، ويشجعهم على المشاركة في دبلوماسية بناءة بشأن سوريا".

وأوضح المبعوث الأممي أنه "تم إرسال رسائل إلى أعضاء الهيئة المصغرة لإبلاغهم بذلك".

واختتمت مطلع الشهر الماضي أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات ما تسمى باللجنة الدستورية السورية التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية على مدار 5 أيام، دون أن تسفر عن أي تطورات جديدة، بل تكللت بالفشل كالمعتاد.

وقال مكتب المبعوث الخاص في بيان نشره عقب الجولة، إن بعض الخلافات استمرت خلال الاجتماعات، ولوحظت إمكانية للاتقاء عند نقطة مشتركة في قضايا أخرى.

وكشف البيان أن الرؤساء المشاركين اتفقوا على عقد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في الفترة بين 25 و29 تموز/ يوليو المقبل.

(ل د)