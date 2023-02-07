تأجيل البت في دستورية التمديد لبرلمان إقليم كردستان- تم التحديث

قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان "اقليم كردستان" إلى المنتصف من شهر آذار المقبل، بحسب وكالة روج نيوز.

وعقدت المحكمة في وقت سابق من اليوم جلسة استمعت فيها للمدعين والموكلين للمدعى عليها رئيس برلمان "اقليم كردستان" ريواز فائق إضافة إلى وضيفتها.

وبدأت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، النظر بقرار تمديد عمل برلمان "إقليم كردستان".

وفي وقت سابق، حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعد النظر بدعوى الطعن بدستورية استمرار الدورة الخامسة لبرلمان "إقليم كردستان".

وقالت المحكمة في بيان سابق لها، إنها "قررت تأجيل موعد مرافعة الدعوى الدستورية بالعدد (233 – اتحادية – 2022) وموحداتها، المقامة من قبل المدعية سروة عبد الواحد قادر وجماعتها على المدعى عليهما كل من رئيس برلمان إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان إضافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم دستورية القانون رقم (12) لسنة 2022 (قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان)".

وأضافت، إن "تأجيل موعد المرافعة جاء لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب إقليم كردستان، إضافة لسوء الأحوال الجوية، ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها، تم تحديد يوم 7/2/2023موعداً للمرافعة".

(م ش)