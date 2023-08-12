تأجيل اجتماع قادة جيوش غرب أفريقيا حول النيجر

أفادت مصادر لشبكة "العربية" أن اجتماع قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) بشأن مواجهة انقلاب النيجر، تأجّل بسبب عدم جاهزية القوات.

وكان مسؤول نيجيري ومصدر في جيش ساحل العاج قد ذكرا أن اجتماع قادة جيوش غرب أفريقيا سيُعقد السبت في غانا، لكن متحدثاً باسم إكواس قال في وقت لاحق إنه سيُعقد الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر أن يلتقي قادة أركان جيوش دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) في العاصمة الغانية أكرا السبت من أجل تقديم المشورة لقادة المنظمة بشأن "أفضل الخيارات" في ما يتعلق بقرارهم تفعيل ونشر "قوتها الاحتياطية".

لكن حسب مصادر عسكرية إقليمية أخبرت وكالة فرانس برس، تم تأجيل الاجتماع "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.

(م ش)