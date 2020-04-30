تأهيل 4 آبار بريف دير الزور يسهم في الحد من مشكلة نقص المياه

ولمساعدة مربي الثروة الحيوانية في دير الزور، بادر قسم الثروة الحيوانية في لجنة الزراعة بتنفيذ مشروع لإعادة تأهيل أربعة آبار مياه منتشرة في ريف دير الزور، وهي في منطقة أبو خشب وجروان وأبو كبرة والبيضة، وهذه الآبار ستوفر المياه لمنطقة البادية كمرحلة أولى.

ومنذ 3 أشهر بدأت الورشات العاملة في تنفيذ المشروع عبر تعزيل الآبار كاملة وإزالة الركام منها، وما لحق بها من تدمير وخراب أثناء احتلال مرتزقة داعش للمنطقة، كما زوّد كل بئر بسور خارجي، وغطاسات بقدرة 15 حصان للغطاس الواحد، إضافة إلى تأمين مولد كهربائي لكل بئر.

علما أن عدد المواشي والحيوانات المستفيدة من البئر في المنطقة أكثر من 150 ألف رأس غنم و2000 من الأبقار و7000 من الإبل.

أما بالنسبة لبئر أبو كبرة فهو يخدم مناطق واسعة في البادية حتى حدود منطقة أبو فاس شرقا، أما بئر البيضة فستستفيد منه مناطق ريف الحسكة الجنوبي و جبل عبدالعزيز أيضا.

يُذكر أن شح المياه في الموسم الماضي حال دون إمكانية إطفاء الحرائق التي قضت على مساحات كبيرة من محاصيل الموسم الصيفي وخاصة موسم القمح، وذلك لبعد المسافة التي تقطعها سيارات الإطفاء لإحضار المياه، والتي باتت متوفرة عقب مشروع الآبار هذا.

الرئيس المشترك للجنة الثروة الحيوانية حسان حميدي أشار إلى أهمية المشروع وعدّه من المشاريع الاستراتيجية المهمة من أجل إحياء المنطقة وما فيها من ثروة حيوانية ونباتية، ومساعدة مربي المواشي المتنقلين لتأمين حاجتهم من المياه".

وأكد أن البحث عن مصادر مائية جديدة، مهمة في ظل جفاف العديد من الآبار في السنوات السابقة، لذلك فإن حفر آبار جديدة والتعمق والاهتمام بالآبار المستخدمة، ستساهم في تأمين المياه لأبناء المنطقة، بما يتناسب وكمية الطلب عليها للغايات المنزلية كافة".

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ANHA