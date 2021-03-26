تعهد أوروبي بمحاسبة مسؤولين سوريين ونشاط روسي مكثف في الشرق الأوسط

تطرقت الصحف عالمية الصادرة اليوم، إلى سعي دول أوروبا لمحاسبة مسؤولي النظام السوري الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب، وكذلك البراغماتية الروسية الساعية إلى فتح العلاقات مع كافة قوة الشرق الأوسط.

'ذا ناشيونال الإماراتية: المسؤولون السوريون ارتكبوا الفظائع "سيحاسبون'

البداية من الشأن السوري، إذ تحدثت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية عن الفظائع التي ارتُكبت بحق الشعب السوري، وقالت: "تعهدت مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الأوروبيين بمحاسبة المسؤولين السوريين على الفظائع التي ارتكبوها ضد شعبهم.

ومع فقدان أكثر من 150000 رجل وامرأة وطفل سوريين، ويعتقد الكثير منهم أنهم تعرضوا للتعذيب والقتل، هناك دعوات متزايدة لتحقيق العدالة في الصراع المستمر منذ عقد من الزمن.

تم سماع روايات الأزواج والأطفال المختفين في ندوة على الإنترنت حضرها سفراء من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قبل مؤتمر بروكسل الخامس حول سوريا، في 29-30 آذار/ مارس.

وقال المبعوث الألماني الخاص لسوريا روبرت رود "لقد اختفى أكثر من 150 ألف سوري، على الآباء والأمهات والأخوات والإخوة والأصدقاء أن يسألوا أنفسهم كل يوم أسئلة لا تطاق، أين زوجي؟ هل ابنتي لا تزال على قيد الحياة؟، لقد حُرم الناس من أبسط احتياجاتهم، ولكن قبل كل شيء من كرامتهم الإنسانية، أكثر من 14 ألف سوري ماتوا تحت التعذيب، والشعب السوري دفع الثمن الأكبر، إن ألمانيا وشركاءها سيحاسبون الجناة".

وأشار إلى الإدانة الأخيرة لشرطي سرّي سوري سجن مدة أربع سنوات الشهر الماضي في محكمة كوبلنز لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقال رود إن ذلك يعني أن مجرمي الحرب لا يمكنهم الشعور بالأمان في أي مكان.

ومن جانبه، قال الممثل الفرنسي فرانسوا سينمود إنه "من الأهمية بمكان أن تسمع أصوات أسر المفقودين، وإنه بعد 10 سنوات من إفلات مرتكبي الجرائم في سوريا من العقاب، يجب أن يتوقف، نحن فخورون بالتعاون بين القضاء الألماني والفرنسي من أجل تقديم الجناة إلى العدالة".

وأضاف سينمود إن السلطات القضائية الفرنسية تجري 40 دعوى تتعلق بجرائم ارتكبت في العراق وسوريا، وأصدرت مذكرات توقيف.

كما قال المبعوث البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارجريفز: "لقد عانى المعتقلون من معاناة لا يمكن تصورها، إن ذلك يشمل العنف الجنسي والتعذيب والإعدام، حيث لا تعرف آلاف الأسر مصير أحبائها".

وقال: "تخيلوا الوضع بالنسبة لكثير من السوريين، بمن فيهم بعض من معنا اليوم، اليائسين للحصول على معلومات، هذه حقًّا صدمة وطنية".

ماذا يعني النشاط الدبلوماسي الروسي المتعلق بالشرق الأوسط؟

وبخصوص النشاط الروسي في الشرق الأوسط، قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "في حدث تم تغطيته في مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام الإقليمية ولكن تم تجاهله إلى حد كبير في أماكن أبعد، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 15 آذار/ مارس في موسكو وفدًا من منظمة حزب الله اللبنانية.

وأشار تقرير للمحلل الروسي أنطون مارداسوف في موقع "المونيتور" إلى أن الزيارة سبقت على الفور زيارة وزير الخارجية غابي أشكنازي إلى موسكو في 17 آذار/ مارس، مما قد يؤدي إلى بعض التحديات اللوجستية للمطار الروسي والسلطات الأخرى.

وجاء وصول هذين الوفدين على الفور بعد رحلة قام بها وزير الخارجية لافروف إلى الخليج، التقى خلالها مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. تزامنت رحلة لافروف إلى الخليج مع افتتاح محطة أكويو للطاقة النووية التي بنتها روسيا في تركيا. وفي الأسبوع الماضي، تكثفت أيضًا العمليات العسكرية الروسية في الشرق الأوسط، مع إطلاق حملة جوية ضد أهداف تنظيم داعش في صحراء جنوب سوريا.

في غضون ذلك، في أواخر كانون الثاني/ يناير، سافر وفد رفيع من انفصاليي جنوب اليمن من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى موسكو، بدعوة من الحكومة الروسية.

إن موجة النشاط الدبلوماسي الروسي المتعلقة بالشرق الأوسط جديرة بالملاحظة لأنها تعكس نهج موسكو متعدد الأوجه في المنطقة، وتشير الكثير من التحليلات حول الشرق الأوسط إلى وجود ثلاث كتل كبيرة تتنافس على الصدارة.

يتم تعريف هذه على أنها:

1) كتلة الدول والحركات التي تقودها إيران وتشمل نظام الأسد وحزب الله.

2) الكتلة الإسلامية السنية في تركيا وقطر والحركات المرتبطة بها.

3) "الوضع الراهن" أو الكتلة الموالية للولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل والسعودية والإمارات.

وتظهر قائمة اللقاءات والفعاليات أعلاه أن روسيا تحافظ على قنوات مفتوحة وودية مع اللاعبين الرئيسين في كل هذه الكتل، دون أن تكون مرتبطة بشكل كامل بأي منهم. ويحتوي هذا النهج على قدر من التطور، وقد أدى إلى ظهور موسكو كوسيط في مجموعة متنوعة من الملفات الإقليمية، وعندما تكون الوساطة مطلوبة بين إسرائيل وسوريا بشار الأسد، فإن روسيا هي المرشح الوحيد المناسب، كما تم توضيحه في مناسبتين مهمتين مؤخرًا.

وعندما احتاجت تركيا إلى إضفاء الطابع الرسمي على منطقة سيطرتها في شمال شرق سوريا بعد توغلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تفاوض أردوغان مباشرة مع بوتين، متجاهلًا السيادة الافتراضية للرئيس الأسد.

في الواقع، تحوّلت عملية أستانا، التي جمعت تركيا وإيران تحت رعاية روسية، إلى المسار الدبلوماسي الأكثر أهمية فيما يتعلق بسوريا، لقد تجاوزت عملية جنيف المحتضرة التي تدعمها الأمم المتحدة.

وفي جميع هذه المجالات، أثبتت البراغماتية التكتيكية الروسية أنها مصدر قوة. بطريقة غير مألوفة تمامًا للممارسات الغربية، ولكن وفقًا لواقع الشرق الأوسط، لا يهتم الروس كثيرًا بالحل النهائي للنزاعات، ولا يكترثون أبدًا بنمط الحكم وأيديولوجية العناصر التي يتعاملون معها. إنهم يتقدمون على أساس المصالح المشتركة الحالية، بدلًا من الشراكات طويلة الأجل. إنهم مرتاحون في بيئة النزاعات المجمدة والبلدان المنقسمة، وليس لديهم شعور بالإلحاح في الحاجة إلى تصحيح أي من هذه الحالات.

وفي المساحات المجزأة التي تميز أجزاء كبيرة من العالم العربي بعد عام 2010، يمكن لهذه المرونة التكتيكية أن تحقق ميزة. فقد مكن الروس، على سبيل المثال، من دعم ظاهريًّا إعادة غزو "حليفهم" الأسد لكامل سوريا، بينما تفاوض لاحقًا على التقسيم الفعلي الحالي للبلاد من أجل جذب تركيا أكثر من حلف شمال الأطلسي وأقرب إلى سوريا المدار الروسي، كما مكنت موسكو، على وجه الخصوص، من الإذعان لغارات القصف شبه الأسبوعية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية على أهداف لشريك موسكو المفترض في سوريا (إيران)، وهذا على الرغم من وجود بطارية S-400 في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية.

'الواشنطن تايمز الأمريكية: اجتماع الناتو لا يخفف الانقسام الأمريكي الألماني بشأن خط أنابيب الغاز الروسي'

أما عن التباين في الآراء بشأن خط أنابيب الغاز الروسي، فقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: "في قمة مليئة بالكلام الجميل حول تحسن حالة العلاقات الأمريكية الأوروبية في عهد الرئيس بايدن، لا يزال خط أنابيب نورد ستريم 2 شبه المكتمل الذي يزود الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى ألمانيا نقطة شائكة عبر المحيط الأطلسي.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في حديث للصحفيين قرب نهاية اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل يوم الأربعاء، إن واشنطن ما زالت في طريقها لإصدار عقوبات إذا مضت الحكومة الألمانية في مشروع بقيمة 11 مليار دولار مع شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم.

ويحذر المسؤولون الأمريكيون، بدعم من عدد من دول أوروبا الشرقية، من أن خط الأنابيب قد يمنح الكرملين نفوذًا خطيرًا على أسواق الطاقة الألمانية والأوروبية، بينما يقوض دور الحلفاء الرئيسين مثل أوكرانيا في نقل النفط والغاز الروسي إلى الغرب.

وقال بلينكن: "كان الرئيس بايدن واضحًا جدًّا لفترة طويلة في رأيه أن نورد ستريم 2 فكرة سيئة"، مضيفًا أنه أوضح لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء وجوده في بروكسل أن "الشركات العاملة في بناء خطوط الأنابيب تخاطر بفرض عقوبات أمريكية".

وبينما قال بلينكن إن الولايات المتحدة وألمانيا حليفان مقربان يمكنهما العمل معًا في العديد من القضايا الأخرى، قال إن نورد ستريم 2 "يقسم أوروبا، ويعرض أوكرانيا وأوروبا الوسطى للتلاعب والإكراه الروسيين، ويتعارض مع أوروبا، والأهداف الأمنية المعلنة".

(م ش)