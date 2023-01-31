تأهباً لأي طارئ.. العشرات في تل تمر والشدادي يتلقون دورات الإسعافات الأولية

بمبادرة من اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية في ناحيتي تل تمر والشدادي التابعتين لمقاطعة الحسكة، افتتحت دورتين للإسعافات الأولية في 28 كانون الثاني الجاري.

في تل تمر، انضمت 30 شابة إلى الدورة التي نظمت في قرية شوينة شمال شرق الناحية، وستستمر لمدة 15 يوماً.

وسميت الدورة باسم الشهيدة "برفين بوطان"، وستتلقى فيها المتدربات دروساً نظرية عن أساسيات الإسعافات الأولية، وأخرى عملية بإشراف الكوادر الطبية في مشفى الشهيدة ليكرين في الناحية.

عن ذلك، قالت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بناحية تل تمر، منيرة خليل: "إن الناحية تتعرض بشكل شبه يومي؛ لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، وعلى هذا الأساس، قمنا بافتتاح دورة التمريض والإسعافات الأولية، ولتوعية الشابات على ضرورة التأهب والتحرك وفقاً للأوضاع التي تشهدها المنطقة ومساندة قوات سوريا الديمقراطية في الجبهات".

أما الشابة المنتسبة للدورة، مايا محمد، فأشارت إلى أنها التحقت بالدورة لتتعلم أسس الإسعافات الأولية والتمريض، وقالت: "العدو التركي يستهدفنا بشكل متواصل، وأنا كامرأة أريد أن أتعلم التمريض والإسعاف الأولي؛ لأكون على استعداد للدفاع عن وطننا".

مناشدة جميع الشابات الالتحاق بهذه الدورات وفقاً لمبادئ حرب الشعب الثورية.

أما الشابة، رها حسين، فقالت: "يجب أن نكون مستعدين دائماً؛ لأي هجوم تتعرض له المنطقة".

في كل بيت مسعف

وفي ناحية الشدادي، نظمت دورة هادفة إلى زيادة الوعي الصحي وإيجاد مسعف في كل بيت، انضم إليها 15 متدرباً/ ـة في صالة الحرية بالناحية، ومن المقرر أن تستمر 15 يوماً.

عن الدروس التي يتلقاها المتدربون، أشار عضو لجنة الصحة في مجلس ناحية الشدادي، محمد العلي، إلى أن الهدف من هذه الدورات؛ زيادة الوعي الصحي في المنطقة وتنمية الخبرة التمريضية لدى الأهالي وتعليمهم الإسعافات الأولية استعداداً لأي طارئ".

فيما قال المتدرب، مؤيد الخضير: "من الضروري أن يتوفر في كل بيت من لديه خبرة في الإسعافات الأولية".

(كروب/ م ح)

ANHA