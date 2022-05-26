تستمر حالة الترقب لما سيحمله يوم الأحد المقبل، من مستجدات، إثر سماح إسرائيل بتنظيم "مسيرة الأعلام"، وهي أحد العوامل التي أدت إلى تصعيد واسع في مايو/أيار الماضي.

وإثر ذلك، قالت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ مشترك، إن: "أيّ مساس إسرائيلي بالمسجد الأقصى المبارك أو محاولة لتغيير المعادلات التي فرضتها معركة (سيف القدس) – المعركة السابقة – سيفجّر معركة جديدة".

وأضافت أنها: "لن تترك المرابطين وأهل القدس وحدهم في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه".

وبحسب تقارير فلسطينية، فإن الفصائل الفلسطينية في غزة، قد أبلغت الوسطاء وأبرزهم مصر: "أن كل الخيارات مطروحة لردع إسرائيل عن خطوتها الاستفزازية".

وقال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، في بيان، إن "سماح قيادة الاحتلال للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى والمساس بقدسيته فيما تسمى بمسيرات الأعلام تجاوز للخطوط الحمراء، سيجعلها تتحمل الأثمان الباهظة لسلوكياتها العنصرية المتطرفة". محذراً إسرائيل من " تجاوز الخطوط الحمراء، والتي من شأنها إشعال الساحة وتفجير الأوضاع".

فيما قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية "وفا": "الاحتلال يسيء مجدداً تقدير عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته وقدرته على الصمود والتحدي، من خلال إصراره على تنفيذ المسيرة في القدس القديمة".

وحمل أبو ردينة إسرائيل مسؤولية التصعيد الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع، ووصف سماح إسرائيل بتنظيم المسيرة بأنه "إذعاناً رسمياً للمتطرفين لليهود"، داعياً إياها إلى "التراجع عن هذه الاستفزازات التي لا تقود سوى إلى التوتر والعنف".

على المقلب الآخر، رفعت إسرائيل من حالة التأهب في صفوف قواتها وعززتها في مدينة القدس وداخل إسرائيل، ونشرت بطاريات دفاع جوي تحسباً من اندلاع مواجهات وانزلاق الأوضاع إلى تصعيد واسع.

في السياق، حذرّت السفارة الأميركية، رعاياها "من دخول البلدة القديمة بالقدس بالتزامن مع (مسيرة الأعلام)، يوم الأحد المقبل".

(ع م)