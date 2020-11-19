تأهب عسكري في الجولان وإسرائيل توضح سبب آخر غاراتها على سوريا

وأفادت شبكة "العربية" أن المنطقة الجنوبية بالقرب من هضبة الجولان تشهد حالة تأهب عسكري، بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت "مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري".

وقالت العربية إن إسرائيل تسعى إلى تكريس معادلة جديدة مع النظام السوري وإيران، بعد عثورها على ثلاث عبوات إيرانية الصنع في منطقة يدخلها جنودها جنوب الجولان، وبيّنت أن العبوات التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي "زُرعت سابقًا وهي إيرانية الصنع وشديدة الانفجار".

وفي غضون ذلك، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة له على موقع "تويتر" عن اسم الوحدة الإيرانية التي زرعت العبوات الناسفة، فقال: "جيش الدفاع يكشف أن الوحدة الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني".

وفي وقت سابق نشر الجيش الإسرائيلي صورًا وفيديوهات، قال إنها لعبوات ناسفة قوية تم زرعها في منطقة جنوب هضبة الجولان عند الحدود السورية الإسرائيلية من قبل "سوريين بتوجيه إيراني".

يشار إلى أن طائرات حربية إسرائيلية شنت، فجر الأربعاء، غارات على أهداف عسكرية في المنطقة الجنوبية بالقرب من هضبة الجولان، أدت إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص.

(س ر)