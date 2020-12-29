طائرتا شحن عسكريّ تركيّتان تصلان الأراضي اللّيبيّة

وقالت شبكة العربية، إنّ طائرتي شحن عسكريّتين تركيتين هبطتا، اليوم الثلاثاء، في قاعدة الوطية.

بدورها، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر مطّلعة، اليوم، قولها أنّ أنقرة نقلت إلى الأراضي اللّيبية بطّاريات صواريخ ومنظومتي رادار ثلاثي الأبعاد.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من زيارة وزير دفاع تركيا، خلوصي آكار، إلى طرابلس.

وتسعى الأطراف الليبية للوصول إلى حلّ سياسيّ ينهي الأزمة التي تمزّق البلاد منذ سنوات، وتمّ التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر، يضع حدّاً رسميّاً للقتال ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.

(ي ح)