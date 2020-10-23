طائرة شحن عسكرية تركية تهبط في قاعدة الوطية الليبية

ونشر موقع "فلايت رادار" المتخصص في المراقبة الجوية، مسار الطائرة التركية من طراز لوكهيد سي 130 التي تحمل الرمز 222 والتي أقلعت في الخامسة والنصف ،فجر الجمعة، من مطار إسطنبول متجهة إلى مطار الوطية الذي تسيطر عليه تركيا غرب ليبيا وتحوّله إلى قاعدة عسكرية لها في الأراضي الليبية.

ورغم التوجه الدولي والإقليمي للتهدئة في ليبيا وإيجاد حلول للأزمة، تستمر تركيا في نقل شحنات سلاح ومعدات ومرتزقة إلى غرب ليبيا لصالح حكومة السراج والمجموعات المسلحة والمرتزقة الموالية لها.

وشهد الأسبوع الماضي وصول 7 طائرات شحن عسكرية تركية قادمة من مطارات إسطنبول وأنقرة وقونيا إلى غرب ليبيا.

(ش ع)