وأعقب الهجوم إعلان إنذار وإغلاق قاعدة عين الأسد بالكامل، فيما شهد محيط القاعدة حركة مكثفة لطيران قوات التحالف الدولي المناهض لداعش، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وجاء الهجوم بعد ساعات على إعلان التحالف عن تسليمه القوات العراقية ذخيرة تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليون دولار في قاعدة عين الأسد الجوية.

وكانت قاعدة "عين الأسد" التي توجد فيها قوات أميركية وعراقية قد تعرضت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى قصف صاروخي دون تسجيل خسائر، بحسب وسائل إعلام عراقية.

ومنذ تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في نهاية كانون الثاني/ يناير، استهدف نحو ثلاثين هجومًا بعبوّات ناسفة أو صواريخ أرتالًا لوجستية تابعة للتحالف الدولي وقواعد تضم جنودًا أميركيين والسفارة الأميركية في بغداد.

(د ع)