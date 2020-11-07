طائرة مُسيّرة تقصف نقطة لمرتزقة تحرير الشام في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "طائرة مذخرة استهدفت نقطة عسكرية يوجد فيها "مجموعة جهادية تابعة لهيئة تحرير الشام" في منطقة سرجة ضمن “جبل الزاوية” جنوب إدلب".

وبحسب المرصد، فإن القصف أدى إلى سقوط خسائر بشرية بشكل مؤكد بين صفوف المرتزقة من جنسيات أجنبية وليست سورية.

وفي السياق ذاته، تواصل الطائرات الحربية الروسية تحليقها في أجواء جبل الزاوية جنوب إدلب، وسط مزيد من الضربات الجوية على المنطقة، حيث ارتفع إلى 13 تعداد الغارات التي نفذتها منذ صباح اليوم السبت، على مناطق في سرجة وشنان وفركيا وبينين واحسم، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية على خلفية القصف.

(آ س)