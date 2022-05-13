طائرة مسيرة تحوم في سماء الشهباء تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة في سماء مقاطعة الشهباء. خبر 13 أيار 2022, الجُمُعَةُ - 22:25 2022-05-13T22:25:00 مركز الأخبار وافاد مراسلونا، أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي، تحوم في هذه الأثناء في سماء مقاطعة الشهباء (سـ) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف قريتين في مقاطعة عفرين يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتين في مقاطع... اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي ومستوطنين في عفرين المحتلة يشهد مركز مدينة عفرين في هذه الأثناء، ا... استهداف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال في ريفي حلب الشمالي والغربي يشهد ريف حلب الشمالي والغربي، قصفاً واستهداف متب...