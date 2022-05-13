طائرة مسيرة تحوم في سماء الشهباء

تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة في سماء مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-05-13T22:25:00 مركز الأخبار

وافاد مراسلونا، أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي، تحوم في هذه الأثناء في سماء مقاطعة الشهباء

(سـ)

ANHA

 


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