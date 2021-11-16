طائرة مسيرة للاحتلال التركي تحوم في سماء ريف منبج الشمالي

تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة للاحتلال التركي في سماء ريف منبج الشمالي.
خبر 2021-11-16T18:34:00 منبج

أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ريف منبج الشمالي.

 (ل)

ANHA


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