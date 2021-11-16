طائرة مسيرة للاحتلال التركي تحوم في سماء ريف منبج الشمالي تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة للاحتلال التركي في سماء ريف منبج الشمالي. خبر 16 تشرين الثاني 2021, الثلاثاء - 18:34 2021-11-16T18:34:00 منبج أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ريف منبج الشمالي. (ل) ANHA إقرأ أيضاً اختتام كونفرانس عوائل الشهداء في كركي لكي بالمصادقة على عدد من القرارات تحت شعار "بحرب الشعب الثوري سنهزم احتلال وفاشية ال... وفاة نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة محمود رشو بنوبة قلبية نعى مجلس مقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة نائب الرئا... الطائرات المسيرة للاحتلال التركي تحوم مجدداً في سماء مقاطعة كوباني عاودت الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي ال...