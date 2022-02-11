طائرة مسيرة للاحتلال التركي تحوم في سماء كوباني عاودت طائرة مسيرة للاحتلال التركي التحليق في سماء مدينة كوباني. خبر 11 شباط 2022, الجُمُعَةُ - 19:30 2022-02-11T19:30:00 كوباني وأفاد مراسلونا من المنطقة، أن طائرة مسيرة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء مدينة كوباني (ل) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قريتي الهوشرية والجات في ريف منبج يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي الهوشرية ... مجلس منبج العسكري يكشف عن سجل الشهيد عيد الأحمد كشف المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري عن سجل شهيد... محاولة اغتيال شيخ عشيرة البو خميس في الطبقة تعرض شيخ عشيرة البو خميس، ثامر حمدان الهمشر، لمحاو...