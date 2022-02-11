طائرة مسيرة للاحتلال التركي تحوم في سماء كوباني

عاودت طائرة مسيرة للاحتلال التركي التحليق في سماء مدينة كوباني.
خبر 2022-02-11T19:30:00 كوباني

وأفاد مراسلونا من المنطقة، أن طائرة مسيرة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء مدينة كوباني

(ل)

ANHA


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