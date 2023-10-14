طائرة مسيّرة انتحارية تستهدف موقعاً في نادي الضباط بحلب

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مناطق تواجد مرتزقة هيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي، وفشلت قوات حكومة دمشق في إسقاطها عند وصولها لأجواء قرية باشمرا بريف عفرين ثم توجهت نحو نادي الضباط بحلب.

ويعد الهجوم الجديد بالطائرات المسيّرة هو الخامس في أقل من أسبوع، غالبيتها استهدف مدينة حلب.

ويصعد مرتزقة هيئة تحرير الشام من هجماتهم بالطائرات المسيّرة على مواقع قوات حكومة دمشق، منذ التصعيد العسكري لقوات دمشق وروسيا على خلفية استهداف الكلية الحربية في حمص والذي أودى بحياة العشرات من الضباط وذويهم.

(سـ)