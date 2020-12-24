طائرة مجهولة تستهدف مواقع لمجموعات إيرانية في الريف الشرقي لدير الزور

شنّت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية حتى اللحظة غارة جويّة، استهدفت مقرّاً عسكرياً يتبع لمجموعة موالية لإيران، في منطقة الحاوي الغربي على أطراف مدينة الميادين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد السوري، فإنّ سيّارات إسعاف شُوهدت وهي تهرع لمكان الاستهداف، بالإضافة إلى قيام المجموعات الموالية لإيران بفرض طوق أمني على محيط الموقع المُستَهدف، وسط معلومات مؤكّدة عن سقوط خسائر بشرية لمجموعة ما تُسمّى بالـ "فاطميون" الأفغانية.

وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، نفّذت طائراتٌ مجهولةٌ يُعتقد أنّها إسرائيلية، ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع للمجموعات الموالية لإيران ضمن ريف البوكمال شرق دير الزور.

وكانت الطائرات استهدفت مواقع وتمركزات لمجموعات "لواء زينبيون" ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ممّا أدّى إلى مقتل 19 بينهم اثنين من قادة المجموعات، كما تسبّب القصف بتدمير المواقع والآليات.

وفي الشهر ذاته قصفت طائرات يُرجّح أنّها إسرائيلية مواقع للمجموعات الموالية لإيران، بريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث قُتل 14 من جنسيات أفغانية وعراقية.

(ي م)