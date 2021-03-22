طائرة مجهولة تستهدف آبارًا نفطية عند الحدود السورية - العراقية

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة مُسيّرة مجهولة الهوية حتى اللحظة، استهدفت اليوم الإثنين، آبارًا نفطية، عند الحدود السورية - العراقية، في بادية البوكمال الجنوبية بريف دير الزور.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الآبار التي جرى استهدافها من الطيران المسيّر كانت المجموعات الإيرانية قد أعادت تأهيلها الفترة السابقة، بعد أن دمرها مرتزقة داعش خلال فترة وجوده وسيطرته على المنطقة.

هذا وشنت المقاتلات الأميركية غارات على مواقع لمجموعات موالية لإيران في سوريا، الشهر الماضي، أدت إلى تدمير مواقع ونقاط محدثة عند أحد المعابر غير الشرعية مع العراق في ريف البوكمال شرق دير الزور.

(ش ع)