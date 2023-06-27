طائرة مجهولة تشن غارتين على ريف درعا لأول مرة منذ 2018

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرة حربية يرجح أنها تابعة لقوات حكومة دمشق شنت، فجر اليوم ولأول مرة منذ نحو 5 سنوات، غارتين جويتين استهدفتا مواقع في محيط بلدتي داعل واليادودة بريف درعا.

وحسب المصدر، فإن الطائرة الحربية أقلعت من البادية السورية، وشنت الغارات على المواقع في المنطقة المذكورة أنفاً، فيما لم يتبيّن بعد طبيعة المواقع المستهدفة وسبب الغارات الجوية.

من جانبه، أكد موقع "تجمّع أحرار حوران" نقلاً عن مصدر خاص، أن هوية الطيران الحربي الذي نفذ غارات جوية قرب بلدة اليادودة، هو طيران سوري حربي من نوع سوخوي 24، أقلع من مطار التيفور العسكري في ريف حمص.

(د ع)