طائرة مجهولة تحلق في إدلب والقوات الحكومية تصعّد من هجماتها

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتحليق مكثف لطائرة مُسيّرة مجهولة الهوية في أجواء المنطقة الحدودية مع لواء إسكندرون غرب محافظة إدلب.

وفي سياق ذلك، أطلقت القوات الحكومية قنابل مضيئة على محور الرويحة جنوب إدلب، تزامنًا مع استهدافات بالرشاشات الثقيلة لمواقع المرتزقة هناك.

كما أطلقت قنبلة مضيئة على محور بلدة آفس شمال غرب مدينة سراقب.

واستهدفت القوات الحكومية بالرشاشات الثقيلة محاور بلدة كفر في ريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

في حين تمكنت مرتزقة “غرفة عمليات الفتح المبين” من قتل عنصر من القوات الحكومية وإصابة آخر يعتقد أنه ضابط، على محور قرية بالا غرب محافظة حلب.

كما ألقت طائرة استطلاع مذخرة يرجح بأنها إيرانية، أكثر من 10 قنابل على مواقع مرتزقة تركيا عند نقاط التماس مع القوات الحكومية في جبل الزاوية وبلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، تحليقًا لطائرة حربية روسية في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع شنها لغارتين على المنطقة الواقعة بين مدينة إدلب وقرية الشيخ يوسف.

(ش ع)