طائرة حربية روسية تقصف منطقة قرب خطوط التماس مع مرتزقة تركيا بإدلب

نفذت طائرة حربية روسية غارات بالصواريخ الفراغية على محيط قرية الرويحة قرب خطوط التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي جنوب إدلب، تزامنا مع قصف بري لقوات حكومة دمشق على المحور ذاته، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت مصادر محلية من ريف مدينة إدلب المحتلة قد أفادت لوكالتنا الأربعاء، بشن الطائرات الحربية الروسية عدة غارات على معاقل مرتزقة ما تسمى "هيئة تحرير الشام" ومرتزقة "جيش العزة" في مدينة سرمدا ومحيط معبر باب الهوى على الحدود السورية ـ التركية بريف إدلب الشمالي، لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر.

وبحسب المصادر فإن القصف تمركز على مدينة سرمدا محيط معبر باب الهوى، بالإضافة إلى محيط مخيم البردغلي ومخيم الأرامل.

هذا وتعد مدينة سرمدا من أهم المدن التجارية خلال الأزمة السورية في المنطقة، ناهيك عن أن معبر باب الهوى يعد من أهم المعابر الخاضعة لنفوذ مرتزقة الاحتلال التركي.

والجدير بالذكر أن هذا التصعيد للقوات الروسية على مدينة إدلب جاء بعد التقارب الحاصل بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق بوساطة روسية.

(د ع)