طائرة حربية مجهولة الهوية تحوم في سماء كوباني تحوم في هذه الأثناء طائرة حربية مجهولة الهوية في سماء مقاطعة كوباني. خبر 18 شباط 2022, الجُمُعَةُ - 22:35 2022-02-18T22:35:00 كوباني أفاد مراسلونا من المنطقة بسماع صوت طيران حربي يحوم في سماء مقاطعة كوباني في هذه الأثناء دون معرفة هويتها. (ل) ANHA إقرأ أيضاً اختتام كونفرانس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بجملة من القرارات اختتمت أعمال الكونفرانس الخامس لمجلس عوائل الشهدا... مباحثات بين العراق وسوريا حول فتح المنافذ الحدودية بين البلدين استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ن... المئات يستذكرون المناضل أوصمان دادلي في مسقط رأسه بكوباني أحيا المئات من أهالي مقاطعة كوباني اليوم الجمعة، ذ...