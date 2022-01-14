طائرة حربية مجهولة الهوية تحلق في سماء منبج تحلق مساء اليوم طائرة حربية مجهولة الهوية في سماء مدينة منبج. خبر 14 كانون الثاني 2022, الجُمُعَةُ - 22:48 2022-01-14T22:48:00 منبج أفاد مراسلونا من المنطقة بسماع صوت طائرة حربية تحوم في سماء مدينة منبج، فيما لم يُعرف بعد هوية الطائرة. (ل) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف قريتي الربيعات وتل الورد بريف زركان يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القرى الغربية ل... حريق في منزل بديرك نتيجة انفجار اسطوانة غاز اندلع حريق في منزل بمدينة ديرك نتيجة انفجار جرة غا... قبيلة البو خميس تعلن رفضها لما تسمى "المصالحات" وتؤكد دعمها للإدارة الذاتية أصدرت قبلية البوخميس في منطقة الطبقة بياناً أعلنت ...