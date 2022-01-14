طائرة حربية مجهولة الهوية تحلق في سماء منبج

تحلق مساء اليوم طائرة حربية مجهولة الهوية في سماء مدينة منبج.
خبر 2022-01-14T22:48:00 منبج

أفاد مراسلونا من المنطقة بسماع صوت طائرة حربية تحوم في سماء مدينة منبج، فيما لم يُعرف بعد هوية الطائرة.

(ل)

ANHA

 


إقرأ أيضاً