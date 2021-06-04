طائرة حربية للاحتلال التركي تحوم في سماء عين عيسى تحوم في هذه الأثناء طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء ناحية عين عيسى. خبر 04 حزيران 2021, الجُمُعَةُ - 20:02 2021-06-04T20:02:00 عين عيسى وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار أن طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ناحية عين عيسى. إقرأ أيضاً مكافحة الإرهاب تلقي القبض على أحد قيادي داعش في ريف الشدادي ألقت وحدات مكافحة الإرهاب القبض على أحد قيادي مرتز... 17 قتيلًا... حصيلة الاشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش في البادية اليوم أسفرت اشتباكات دارت بين مرتزقة داعش وقوات حكومة دم... برهم صالح: قطع الأشجار جريمة بيئية يجب عدم التغاضي عنها قال الرئيس العراقي برهم صالح إن قطع الأشجار في الغ... الموقع القديم