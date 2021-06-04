طائرة حربية للاحتلال التركي تحوم في سماء عين عيسى

تحوم في هذه الأثناء طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء ناحية عين عيسى.
خبر 2021-06-04T20:02:00 عين عيسى

وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار أن طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ناحية عين عيسى.


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