طائرة استطلاع تركية تحوم في سماء كوباني تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي في سماء كوباني. خبر 03 تشرين الثاني 2021, الأربعاء - 00:11 2021-11-03T00:11:00 وبحسب مراسلنا فإن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي في سماء مدينة كوباني. (ل) ANHA إقرأ أيضاً مناورات روسية بالقرب من قريتي الگنطري والجلبية بالقرب من طريق الـ M4 تواصل القوات الروسية إجراء مناورات عسكرية بالطيرا... طائرات استطلاع وحربية للاحتلال التركي تحوم في سماء مقاطعتي عفرين والشهباء تحوم في هذه الأثناء طائرات الاستطلاع والحربي لجيش ... انفجار قنبلة صوتية في الحسكة دون أي أضرار اقدم مساء اليوم مجهولون على إلقاء قنبلة صوتية في ش...