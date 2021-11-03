طائرة استطلاع تركية تحوم في سماء كوباني

تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي في سماء كوباني.
خبر 2021-11-03T00:11:00

وبحسب مراسلنا فإن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي في سماء مدينة كوباني.

(ل)

ANHA


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