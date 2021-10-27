طائرة استطلاع تركية تحوم في سماء كوباني

تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي في سماء كوباني.
خبر 2021-10-27T12:04:00 مركز الأخبار

وبحسب مراسلنا فإن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي في سماء مدينة كوباني.

(س ر)

ANHA


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