طائرة استطلاع تركية تحوم في سماء كوباني تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي في سماء كوباني. خبر 27 تشرين الأول 2021, الأربعاء - 12:04 2021-10-27T12:04:00 مركز الأخبار وبحسب مراسلنا فإن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي في سماء مدينة كوباني. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً أهالي منبج يتظاهرون ضد الهجمات والتهديدات التركية على المنطقة استنكر أهالي مدينة منبج انتهاكات الاحتلال التركي ... عوائل الشهداء بهجين تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم تركيا طالب مجلس عوائل الشهداء في هجين بريف دير الزور الش... أهالي تل براك يدينون الهجمات التركية ويطالبون القوى الدولية بفرض حظر جوي على المنطقة أدان أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، ف...