طائرة استطلاع للاحتلال التركي تحوم في سماء ريف كوباني الغربي تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي فوق ريف كوباني الغربي خبر 05 أيلول 2021, الأحد - 17:26 2021-09-05T17:26:00 كوباني أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ريف كوباني الغربي. (ل) ANHA إقرأ أيضاً درعا.. مهلة حتى صباح الغد وتهديدات بتصعيد أكبر في حال عدم الرضوخ للمطالب الروسية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتوقف الاشتباكا... مجلس مقاطعة عفرين يدعو لإنهاء الإجرام التركي وسد أبواب تنامي داعش ندد مجلس مقاطعة عفرين في بيان بهجمات الاحتلال التر... انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين المحتلة انفجرت سيارة مفخخة في حي الأشرفية في مدينة عفرين م... الموقع القديم