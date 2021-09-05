طائرة استطلاع للاحتلال التركي تحوم في سماء ريف كوباني الغربي

تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي فوق ريف كوباني الغربي
خبر 2021-09-05T17:26:00 كوباني

أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ريف كوباني الغربي.

(ل)

ANHA


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