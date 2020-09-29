وقالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان "اليوم، ابتداءً من الساعة 10:30، أقلعت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز "إف-16" من مطار جيانجا في أذربيجان".

وأضافت شوشان ستيبانيان "في الفترة المذكورة أعلاه كانت قواتنا الجوية تقدم الدعم الجوي لوحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأرمينية. وقال شوشان ستيبانيان: "خلال مهمتهم، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز"إف-16" طائرة مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأرمينية أثناء الخدمة في المجال الجوي الأرميني".

وختمت شوشان ستيبانيان بأن " قائد طيارة "سو 25" الأرمنية لقى مصرعه في الحادث.

(م ش)