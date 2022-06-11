طائرات روسية وأخرى تابعة لقوات دمشق تستهدف مواقع يتوارى بها داعش في البادية

وجددت الطائرات الحربية الروسية وطائرات تابعة لقوات حكومة دمشق ضرباتها الجوية على مناطق انتشار مرتزقة داعش ضمن البادية، حيث استهدفت بعشرات الغارات خلال الساعات الفائتة مغر وكهوف يرجح أن مرتزقة داعش يتوارون ضمنها في بادية الرصافة ضمن الرقة، ومثلث حلب – حماة - الرقة، وسط معلومات عن سقوط قتلى وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبلغ عدد الضربات الجوية التي نفذتها المقاتلات الروسية على مواقع مرتزقة داعش في مناطق متفرقة من البادية منذ مطلع حزيران/ يونيو الجاري نحو 220، بالإضافة إلى تنفيذ الطيران الحربي التابع لقوات حكومة دمشق 50 غارة.

(د ع)