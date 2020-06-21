طائرات مسيرة للاحتلال التركية تقصف قرية شيخ عيسى في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي قرية شيخ عيسى التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 21 حزيران 2020, الأحد - 00:10 2020-06-21T00:10:00 مركز الأخبار واستهدفت طائرات مسيرة لجيش الاحتلال التركي قرية شيخ عيسى التابعة لمقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال التركي يقصف قرية حربل في ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء ق... انفجار في عفرين يسفر عن قتلى وجرحى انفجرت سيارة مفخخة في مركز مدينة عفرين المحتلة، وأ... أهالي الرقة يودعون الشهيدين عبد الباسط العلي وإبراهيم العبدالله شارك المئات من أهالي مدينة الرقة وريفها، في مراسم ... الموقع القديم