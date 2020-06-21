طائرات مسيرة للاحتلال التركية تقصف قرية شيخ عيسى في الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي  قرية شيخ عيسى التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2020-06-21T00:10:00 مركز الأخبار

واستهدفت طائرات مسيرة لجيش الاحتلال التركي  قرية شيخ عيسى التابعة لمقاطعة الشهباء.

ANHA


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