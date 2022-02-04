طائرات مسيّرة تحوم فوق مدينة قامشلو

تحوم طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مدينة قامشلو.
خبر 2022-02-04T13:05:00 قامشلو

وقالت مراسلتنا في المدينة إن طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم في سماء المدينة.

(م)

ANHA


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