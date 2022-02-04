طائرات مسيّرة تحوم فوق مدينة قامشلو تحوم طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق مدينة قامشلو. خبر 04 شباط 2022, الجُمُعَةُ - 13:05 2022-02-04T13:05:00 قامشلو وقالت مراسلتنا في المدينة إن طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم في سماء المدينة. (م) ANHA إقرأ أيضاً عائلة القائد أوجلان ومحاموه يقدمون طلباً إلى مكتب المدعي العام للقائه قدّمت عائلة القائد عبد الله أوجلان ومحاموه وذوو ال... قوات دمشق تقصف مواقع في جبل الزاوية واستهدافات متبادلة مع مرتزقة تركيا في سهل الغاب سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق بعد منت... كادار بيري: تركيا تسعى إلى محاصرة شمال وشرق سوريا عبر احتلال شنكال نوّه كادار بيري إلى أن هدف التصعيد التركي الأخير ه...