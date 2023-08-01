طائرات مسيّرة تهاجم موسكو وتغلق مطارها الدولي

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه صد ليلا هجوما شنته ثلاث مسيرات بحرية أوكرانية على سفن دورية تابعة له في البحر الأسود، في خضم توتر متنام بين كييف وموسكو منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب منتصف تموز الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال الليل، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية من دون نجاح بواسطة ثلاث مسيرات بحرية مهاجمة سفينتي الدورية، سيرغي كوتوف، وفاسيلي بيكوف، في أسطول البحر الأسود الروسي".

وأضافت الوزارة "دمرت مسيرات العدو البحرية الثلاث" بنيران أطلقتها الزوارق الروسية، موضحة أن سفن الدورية هوجمت على بعد 340 كيلومترا جنوب غرب مرفأ سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وبدوره قال رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس، إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عددا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة، لكن إحدى الطائرات ضربت مرة أخرى مبنى شاهقا كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكتب سوبيانين على تطبيق تيليغرام "أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات"، وفقا لرويترز.

وأضاف "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق"، مؤكدا أن الواجهة في الطابق الحادي والعشرين، تضررت، وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 مترا مربعا".

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية أن مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أُغلق لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ونقلت وكالة روسية عن خدمات الطوارئ الروسية "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى".

(م ش)