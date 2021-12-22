طائرات مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين المحتلة تحوم في هذه الأثناء، طائرات مسيّرة للاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.