طائرات مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين المحتلة

تحوم في هذه الأثناء، طائرات مسيّرة للاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.
خبر 2021-12-22T11:26:00 مركز الأخبار 

وأفاد مراسلنا بأن طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، تحوم الآن، فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. 

(س ر)

ANHA


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