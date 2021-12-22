طائرات مسيّرة للاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين المحتلة تحوم في هذه الأثناء، طائرات مسيّرة للاحتلال التركي فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. خبر 22 كانون الأول 2021, الأربعاء - 11:26 2021-12-22T11:26:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، تحوم الآن، فوق مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. الإدارة الذاتية تقرر يوم السبت عطلة رسمية في مؤسساتها تعطل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا،... مقتل مرتزقين وإصابة آخر خلال المواجهات في محيط قرية أم الكيف قتل مرتزقان وأصيب آخر خلال المواجهات الدائرة في مح... بينهم امرأة و8 أطفال.. مقتل 35 سورياً على يد "الجندرمة" التركية خلال العام 2021 بلغ عدد المدنيين السوريين الذين قُتلوا على يد "الج...