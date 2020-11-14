طائرات مجهولة تقصف مواقع إيرانية جنوب شرق الرقة

أفاد مراسل وكالتنا من مدينة الرقة بأن طائرات مجهولة قصفت، ليلة أمس، مناطق تمركز قوات مدعومة من قبل إيران في محيط بادية السبخة جنوب شرق مدينة الرقة، ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وأوضح مراسلنا أن أصوات انفجار الصواريخ التي أطلقتها الطائرات كانت تدوي في مدينة الرقة.

وقال مراسلنا إنه لم يتم التعرف، إلى الآن، على هوية الطائرات التي قصفت المنطقة، وحجم الخسائر التي لحقت بمكان القصف.

وذكر مراسلنا أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها قصف القوات الموالية لإيران جنوب شرق مدينة الرقة، حيث طال القصف الأول بادية معدان عتيق في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وبيّن مراسلنا أن المناطق التي قُصفت توجد فيها قوات إيرانية وقوات موالية لها من سوريين وجنسيات أخرى، وذلك بحسب المعلومات التي حصل عليها من مصادر محلية.

ANHA