طائرات حربية ومسيرة للاحتلال التركي تستهدف نواحي مقاطعة قامشلو - تم التحديث

ووفق المعلومات التي نقلها مراسلونا في مقاطعة قامشلو، فأن الطائرات الحربية والمسيرة لجيش الاحتلال التركي قصفت وبشكل متزامن، موقع نفطية ومحطات للكهرباء وقرى في نواحي تربه سبيه جل آغا وديرك وكركي لكي وعامودا.

ففي تربه سبيه تعرض حقل عودة النفطي وموقع بالقرب من قرية ليلان وموقع آخر في شرق الناحية لقصف مكثف بالطائرات حربية.

وفي ديرك أفادت مراسلتنا أن محطة الكهرباء في قرية تقل بقل، كما وتعرضت محطة الكهرباء في قرية سيكركا درعو في ريف ناحية كركي لقصف بطائرة حربية.

ونقلت مراسلتنا من ناحية جل آغا أن قرية عطشان ومحطة آل قوس النفطية أيضاً تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي.

وفي عامودا استهدف الاحتلال التركي قرية خربي خوي في الريف الجنوبي للناحية.

(سـ)