طائرات حربية تركية في سماء عفرين والشهباء

تحلق طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء في سماء عفرين والشهباء.
خبر 2021-09-06T22:41:00 ​​​​​​​الشهباء

وتشهد أجواء كل من مقاطعتي عفرين والشهباء في هذه الأثناء تحليقاً لطائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي.

ANHA


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