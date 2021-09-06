طائرات حربية تركية في سماء عفرين والشهباء تحلق طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء في سماء عفرين والشهباء. خبر 06 أيلول 2021, الأثنين - 22:41 2021-09-06T22:41:00 الشهباء وتشهد أجواء كل من مقاطعتي عفرين والشهباء في هذه الأثناء تحليقاً لطائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يضرم النيران في أشجار الزيتون في ريف ناحية شيراوا أضرم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته النار في أشجار ا... دائرة االعلاقات الخارجية تستقبل وفداً من الخارجية السويدية استقبلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتي... وفاة شابة تعرضت منذ أيام للطعن في الحسكة لقيت فتاة مصرعها اليوم في مدينة الحسكة متأثرة بجرا... الموقع القديم